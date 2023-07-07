Ханой, 7 июля, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Концерн по производству фильмов и телесериалов в США Warner Brothers заявил, что изображение географической карты в фильме «Барби», которое вызвало международный скандал, всего лишь детский рисунок и не имеет политического подтекста. Об этом написал журнал Variety.

spangle84 Warner Bros

Суть конфликта в том, что департамент кино во Вьетнаме запретил прокат фильма «Барби». Руководство страны возмутила сцена с картой, на которой изображёна так называемая «линия коровьего языка» — обозначение, которым Китай формулирует свои требования в Южно-Китайском море, включая вьетнамские территории.

Вслед за Вьетнамом, о запрете «Барби» заговорили и на Филиппинах.

«Карта в фильме представляет собой детский рисунок и носит фантастический характер. Она изображает воображаемое путешествие Барби из вымышленной страны в реальный мир. Карта не содержит политических заявлений», — пояснили в киностудии Warner Brothers.

Как сообщало ИА Регнум, Китай не исключает вероятности усиления напряжённости по ситуации с Тайванем и живёт сейчас по принципу «хочешь мира — готовься к войне», поэтому моделирует и показывает миру различные сценарии развития конфликта с США на море, уверен доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.