Вашингтон, 7 июля, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна не успеет восстановиться к началу своего мирового турне по причине слабости после выписки из больницы, сообщил 6 июля портал TMZ со ссылкой на свои источники.

chrisweger Мадонна

«Она всё ещё слаба и очень устала. Много времени проводит в постели», — сказал информатор.

По данным издания, 64-летняя исполнительница надеялась полностью восстановиться к своему мировому туру Celebration, приуроченному к 40-летнему юбилею творческой карьеры.

Первый концерт был запланирован на 15 июля, но выздоровление Мадонны идёт не такими темпами, как ожидалось.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня певицу Мадонну выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции. С тех пор знаменитость соблюдает постельный режим. Исполнительница несколько дней провела в отделении интенсивной терапии, её подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По данным издания Page Six, на момент госпитализации состояние Мадонны было настолько критическим, что её близкие «готовились к худшему». По некоторым данным, певица потеряла сознание у себя дома во время репетиции.