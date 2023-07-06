Москва, 7 июля, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Бойцы из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» вынесли с линии фронта под артобстрелом практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, которую использовали ВСУ. Об успешной операции российских военных рассказал начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Бывший глава Роскосмоса пояснил, что ракету при сбивании повредили частично, она удачно упала «плашмя». Для эвакуации Storm Shadow разделили на несколько фрагментов и упаковали.

По словам Дмитрия Рогозина, добытый «Царскими волками» трофей англо-французской ракеты передали одному из российских оборонных предприятий. Транспортировали ракету два дня.

«Специалисты «расшифруют» алгоритмы системы управления этой ракеты и поделятся ими с экспертами ПВО. «Трепанация» ракеты позволит специалистам быстро найти для нашей ПВО противоядие и усмирить британо-французский шторм», — написал Рогозин.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ 28 июня сообщили, что Вооружённые силы России сбили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow уничтожен на авиабазе в Хмельницкой области в ответ на удар ВСУ по Чонгарскому мосту.

ВСУ с помощью британских ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» могут уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 км.