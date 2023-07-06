Москва, 7 июля, 2023, 02:31 — ИА Регнум. В первый день официального запуска сервис текстовых сообщений Threads от компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал самым популярным в магазине приложений App Store в России, пишет РИА Новости.

Macradar.ru App Store

В описании сервиса говорится, что новая соцсеть, которую в интернете прозвали альтернативой Twitter, является частью Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сервис доступен для загрузок с 6 июля. Приложение поддерживает более 30 языков, включая русский. Сооснователь Meta Марк Цукерберг утверждает, что спустя менее чем 20 часов после запуска Threads число регистраций в сервисе достигло 30 миллионов.

Как сообщало ИА Регнум, Twitter угрожает судебным иском Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за своей новой текстовой платформы Twitter killer, обвиняя в переманивании бывших сотрудников для создания приложения «подражателя» Threads. Компания будет добиваться гражданских средств правовой защиты и судебного запрета.