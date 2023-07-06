Прага, 7 июля, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Всестороннюю поддержку Украине пообещал президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции после переговоров с прибывшим в Прагу украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — сказал чешский лидер.

По словам Павела, общая сумма поддержки Украины, которую оказывали чешское правительство, отдельные министерства, общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, граждане Чехии, достигла почти 45 млрд крон (около 2 млрд долларов).

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Украины 16 июня заявили, что Киев купит у Чехии и Словакии боевые машины пехоты. Это соглашение названо «важным шагом» сотрудничества стран.

Чешский президент Петр Павел 8 июня подписал закон, в соответствии с которым ежегодные военные расходы Чехии будут составлять не менее 2% своего ВВП. В 2024 году республика направит на оборону около $7 млрд.

Чешский экономист и бизнесмен Петр Крогман не исключил, что Украина может потерять восточную территорию страны, если команда Зеленского не изменит социальную политику. Для поддержки жизни в населённых пунктах необходима активная социальная политика. Крогман уверен, что на это можно было бы использовать малую часть тех 60 миллиардов долларов, которые поступают в бюджет Украины из США и Европы.