Киев, 7 июля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 7 июля воздушную тревогу объявили в Киеве и пяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Также об опасности с воздуха предупредили население столицы Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии прогремевших взрывов в Одесской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА Регнум, военные формирования Украины ранним утром 6 июля обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» Горловку в Донецкой Народной Республике. Удар пришёлся на населённый пункт шахты «19/20» в Никитовском районе города.

Общее число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС достигло 53 человек.