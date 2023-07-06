Вашингтон, 7 июля, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Twitter угрожает судебным иском Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за своей новой текстовой платформы Twitter killer, обвиняя в переманивании бывших сотрудников для создания приложения «подражателя» Threads. Об этом сообщило издание Semafor со ссылкой на письмо юриста гиганта соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

Юрист Twitter Алекс Спиро в письме, которое он направил гендиректору Meta Марку Цукербергу через несколько часов после запуска Threads, заявил, что компания присваивает себе коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность. Он указал, что Цукерберг нанимает бывших сотрудников Twitter, которые обладают конфиденциальной информацией.

Юрист заявил, что компания будет добиваться гражданских средств правовой защиты и судебного запрета.

Директор по коммуникациям Meta Энди Стоун, сказал Semafor, что обвинения Twitter беспочвенны.

Как сообщало ИА Регнум, Цукерберг написал в аккаунте своего нового сервиса текстовых сообщений Threads спустя несколько часов после его запуска, что количество регистраций достигло отметки в 5 млн.