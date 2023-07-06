Красногорск, 7 июля, 2023, 01:53 — ИА Регнум. В Подмосковье на адвоката Елену Пономарёву напал неизвестный, сообщили 6 июля в пресс-службе Адвокатской палаты Московской области (АПМО).

Moneyball.info Адвокат

«Неизвестный облил Пономарёву зелёнкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — говорится в сообщении.

Адвокат связывает нападение с профессиональной деятельностью. Ранее она получала угрозы в мессенджерах с фотографиями родных и её имущества.

В АПМО утверждают, что до этого инцидента принадлежащий адвокату автомобиль обливали несмываемой краской. Обращения в правоохранительные органы не дали результатов, виновные не установлены.

Совет АПМО планирует обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершённых в отношении адвоката.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестные 4 июля избили вблизи аэропорта Грозного журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. По результатам проверки о нападении на журналистку и адвоката возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении лёгкой и средней тяжести вреда здоровью.