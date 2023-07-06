Киев, 7 июля, 2023, 01:23 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 7 июля прогремела серия взрывов в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается о нескольких прозвучавших взрывах. Местные власти заверили, что работает система ПВО.

Сирены воздушной тревоги на Украине звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях. Также об опасности предупредили население подконтрольных Украине районов Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область находится под постоянными обстрелами со стороны украинских военных. Так, 5 июля под обстрел попало село Карабаново, погибших и пострадавших удалось избежать. Повреждения получили четыре дома.

Пострадавший при обстреле со стороны ВСУ белгородского села Новопетровка Валуйского городского округа умер в машине скорой помощи.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области российские войска дают отпор новым атакам ВСУ.