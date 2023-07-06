Москва, 7 июля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. С трёх до шести миллионов рублей увеличен в России максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке, сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

По словам председателя правительства, максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых доступен жителям всех регионов, участвующих в программе.

«Сельская ипотека» заработала в России с 2020 года. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году правительство сделало программу бессрочной. С момента её реализации данной поддержкой воспользовались более 116 тыс. заемщиков. Граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 млн кв. м жилья.

В федеральном бюджете на реализацию программы в 2023 году предусмотрено более 19,5 млрд рублей. Граждане смогут оформить кредит на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населённых пунктах, где в ускоренном темпе будет создаваться востребованная инфраструктура. Сельским жителям станет доступна льготная ипотека на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов.

Ранее ИА Регнум передавало, что с момента запуска программы «Семейная ипотека», более 500 тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия при поддержке государства. В 2023 году этой льготной программой смогут воспользоваться ещё не менее 165 тысяч семей с детьми. По условиям программы, ставка на весь срок договора составляет до 6% годовых (для Дальневосточного федерального округа — до 5%), разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государство. Также по этой программе можно рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит.