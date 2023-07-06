Мелитополь, 7 июля, 2023, 00:55 — ИА Регнум. В Запорожской области российские войска дают отпор новым атакам противника. Об этом написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник кидает в бой новые резервы», — сообщил Рогов.

Отмечается, что боевики резко повысили активность наступательных действий — на широком фронте (не менее чем в 30 км) начались атака за атакой штурмовиками.

Ожесточение наблюдается на ореховском направлении, «наиболее горячо» на участках от Нестерянки и Копаней до Новофедоровки и Вербового.

«У наших ребят серьёзная работа по массовой отправке нацистов на экспрессах к Бандере. Наши воины встречают бандерлогов с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — заверил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, командир одного из батальонов ВСУ сообщил канадскому изданию CBC о гибели самых боеспособных военных в его подразделении всего за одно сражение с российскими военными. Из 420 солдат — 100 убитых и раненых.

6 июля на донецком направлении было уничтожено до 385 украинских военных. На южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено до 165 военных ВСУ, а на херсонском — до 130 украинских военнослужащих.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление киевской армии, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции.