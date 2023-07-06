Екатеринбург, 7 июля, 2023, 00:52 — ИА Регнум. До восьми случаев возросло количество заразившихся менингококковой инфекцией среди сотрудников распределительного центра Ozon, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два — летальные», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Отмечается, что организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для недопущения распространения заболевания.

Под медицинским наблюдением находятся все контактные по месту работы и проживания. На территории распределительного центра организован медицинский пост. Сотрудники одного из блоков, где выявили случаи заболевания, а также контактные по месту жительства проходят антибиотикопрофилактику.

Проводится вакцинация, прививки получили порядка 400 человек, заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, бывший глава Роспотребнадзора и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил смерть от менингита двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге тем, что заболевание было запущено, в России люди редко умирают из-за менингококковой инфекции. По его словам, вспышки менингококковой инфекции возможны, когда в закрытых помещениях находятся много людей. Заражение может протекать бессимптомно. Вероятно, так было и с сотрудником Ozon. Один заболел, остальные заразились от него, добавил Онищенко.