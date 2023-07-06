Москва, 7 июля, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Московские службы в связи с неблагоприятным метеопрогнозом переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дождь в Москве

«По данным синоптиков, ночью и до конца суток 7 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с. Существует вероятность выпадения более 25 мм осадков», — говорится в Telegram-канале городское хозяйство Москвы.

Москвичей информируют об ухудшении погодных условий. Пожарно-спасательным службам поручено усилить патрулирование зон отдыха и парков, предупреждать граждан о возможности грозы и ливня.

По словам заммэра, заранее проверяются системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприёмных решёток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды разместят бригады «Мосводостока» с водооткачивающей техникой. Власти принимают защитные меры от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточное дежурстве перешли 1,5 тыс. аварийных бригад.

Как сообщало ИА Регнум, Приморский край оказался во власти циклона — из-за сильных ливней к нескольким населённым пунктам ограничен проезд, размыто дорожное полотно. Ограничения движения действуют в пяти муниципалитетах.

Из-за обильных осадков и прорыва дамбы в селе Ильинка Забайкальского края в ночь с 5 на 6 июля оказались подтоплены 127 участков, 110 домов, в которых проживает 290 человек. Размыто четыре участка автодорог регионального значения.