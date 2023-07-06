Москва, 7 июля, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Урегулированы вопросы, связанные с особенностями правового положения россиян, имеющих гражданство Украины. Соответствующий указ 6 июля подписал президент России Владимир Путин.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

Документом утверждён порядок взаимодействия государственных органов в случае выявления факта несоблюдения россиянами, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по данному факту и вынесения заключения о несоблюдении этой обязанности.

Также утверждена соответствующая форма заключения, которая утверждается должностным лицом, принявшим решение о проведении проверки.

Заключение и материалы проверки хранятся в МВД России или уполномоченном территориальном органе в течение года со дня утверждения заключения или прекращения проверки.

Указ вступил в силу в день подписания.

Как сообщало ИА Регнум, с 17 июня территориальные органы МВД России приступили к реализации положений Федерального закона № 62-ФЗ «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины». Россияне, имеющие гражданство Украины, получили возможность отказаться от него. После приёма заявления о выходе из гражданства Украины оно считается прекращённым. Подать заявление можно в бумажном виде в главное управление по вопросам миграции МВД, а также в электронном виде на портале госуслуг.