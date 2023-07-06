Вашингтон, 6 июля, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США будут тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для киевской армии.

«Если мы будем предоставлять кассетные боеприпасы, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», — заверил журналистов 6 июля Райдер.

Он отметил, что в арсеналах США имеются различные варианты снарядов подобного типа.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны США не могут пока объявить о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. По словам Патрика Райдера, этот вопрос всё еще находится на рассмотрении.

Администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину, но сроков не назвала.