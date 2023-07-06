Днепропетровск, Украина, 6 июля, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Вечером 6 июля в юго-восточной части Украины прогремели взрывы, сообщило местное издание «Зеркало недели».

Речь идёт о взрывах в Днепропетровской области. Других подробностей не приводится. Власти пока не прокомментировали произошедшее. В регионе объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена также в Кировоградской и Николаевской областях, в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.

Ранее ИА Регнум передавало, что в ночь на 6 июля во Львове получил повреждение объект критической инфраструктуры. Серия взрывов прозвучала также в Тернопольской области. Украинские власти объяснили это работой средств ПВО.

Ночью 5 июля жители Харькова сообщили о двух взрывах, которые были слышны со стороны пригорода.

Вооружённые силы России в ночь на 6 июля нанесли удар по парковой зоне академии во Львове, где находилась бронетехника западного производства, в том числе с высокой вероятностью британские танки Challenger, также были поражены казармы, в которых размещались порядка 800 военных ВСУ и наёмников из западных учебных центров.