Львов, Украина, 6 июля, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В ЮНЕСКО заявили, что в буферной зоне объекта всемирного наследия на Украине во Львове произошёл взрыв, который организация назвала «нападением». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что взрыв произошёл в историческом здании, расположенном в буферной зоне объекта всемирного наследия «Львов — ансамбль исторического центра».

«ЮНЕСКО осуждает этот взрыв. Это нападение, первое с начала конфликта 24 февраля 2022 года на территории, охраняемой Конвенцией о всемирном наследии», — цитирует издание.

Случившееся, по мнению организации, является нарушением Конвенции, а также Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

При этом, ответственность за взрыв ни на кого не возлагается. Отмечается, что обязательства сторон международной конвенции о непричинении ущерба культурным ценностям, распространяются в том числе и на буферные зоны.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство иностранных дел России обращалось в ЮНЕСКО, призывая отреагировать на сообщения о вывозе с Украины древних икон и других святынь. Об этом 30 июня заявил глава МИД Сергей Лавров.

26 июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о полученных сведениях, что украинские власти планируют вывезти из Киево-Печерской лавры христианские святыни в музеи Германии, Италии, Франции и Ватикана. Предлогом для этого назвали опасения ракетных ударов.