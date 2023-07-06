Вашингтон, 6 июля, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Частная американская компания OceanGate объявила о приостановке всех операций после крушения батискафа «Титан» в Атлантике. Об этом сообщается на её сайте.

«OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций», — уведомила компания.

Как сообщало ИА Регнум, причиной взрыва батискафа могли стать микротрещины, которые появились от давления воды при регулярных погружениях. Такую версию гибели глубоководного аппарата, который направлялся к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», выдвинул доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.

Батискаф компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна менее чем через два часа после погружения. На борту находились пять человек: основатель OceanGate Expeditions (которому принадлежит батискаф) Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Раш два года назад признался на камеру, что «нарушил некоторые правила» при постройке «Титана».

Обломки «Титана» нашли через несколько дней в ходе поисков на глубине 3,8 тыс. метров.

Билеты на экспедиции к месту гибели «Титаника» компания OceanGate Expeditions, несмотря на трагедию с батискафом «Титан», продолжала продавать. Расписание туров на следующий год опубликовано на сайте компании.

Письмо пассажира «Титаника», написанное на борту лайнера, ушло с молотка за $12 тысяч на аукционе в Уругвае.