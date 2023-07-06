Москва, 6 июля, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Футболист Марио Фернандес ещё зимой договорился с ЦСКА о фактическом расторжении контракта, но обещал не объявлять об этом и играть в России только за московский клуб, сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

«Летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года», — сообщается в официальном Telegram-канале Брейдо.

По словам представителя ЦСКА, Фернандес зимой решил возобновить карьеру, но возвращаться в Россию не намеревался. В рамках джентльменского соглашения с футболистом и страховки клуба в вопросе зарплатных обязательств было принято совместное решение о расторжении контракта. Джентльменское соглашение заключалось в том, что Марио будет играть только за ЦСКА без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций, добавил Брейдо.

По его словам, не в интересах ЦСКА было заявлять, что Фернандес теперь свободный агент. Зачастую встречаются юридические тонкости, которые нельзя выносить в медиа, поскольку это невыгодно клубу, заключил директор.

Как сообщало ИА Регнум, футболист Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.

По информации РИА Новости, бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», где будет получать €2 млн в год. Контракт с 32-летним футболистом будет рассчитан на три года. В случае успешного прохождения медосмотра игрок может войти в заявку команды на матч за Суперкубок России против ЦСКА, который пройдёт 15 июля в Казани.