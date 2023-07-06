Москва, 6 июля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. В Москве, на Тверском бульваре, 26, сотрудники МЧС полностью потушили пожар на крыше трёхэтажного здания, в котором находятся два ресторана. Об этом сообщили в МЧС Москвы.

Антонина Краснова/ТАСС Пожар в здании ресторанов «Пушкинъ» и «Турандот»

Возгорание ресторанов «Пушкинъ» и «Турандот», находящихся в одном здании в центре Москвы, в 20:43 было ликвидировано.

Отмечается, что пострадавших нет, всех вовремя эвакуировали.

«По мере сворачивания пожарно-спасательной техники движение в сторону Тверского бульвара будет полностью восстановлено», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля вечером в центре Москвы на Тверском бульваре произошёл сильный пожар, которому был присвоен повышенный ранг. Огонь вспыхнул в здании, где находятся рестораны «Пушкинъ» и «Турандот».

По словам очевидцев происшествия, в результате пожара произошёл взрыв. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Сообщалось, что посетителей ресторана эвакуировали, в здании находились более 100 человек.