Оттава, 6 июля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Командир одного из батальонов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщил канадскому изданию CBC о гибели самых боеспособных военных в его подразделении всего за одно сражение с российскими военными.

U. S. Army Europe ВСУ

«Мы понесли большие потери. Из 420 солдат у нас сто убитых и раненых, в том числе, к сожалению, и лучшие из нас», — заявил офицер.

Он добавил, что батальон до сих пор не может оправиться от урона, на место опытных бойцов готовят группу призывников, которых обучают в ускоренном темпе на двухнедельных курсах.

Как заявил 6 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, только за сутки на донецком направлении было уничтожено до 385 украинских военных. На южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено до 165 военных ВСУ, а на херсонском — до 130 украинских военнослужащих.

Днём ранее Конашенков заявлял о том, что потери украинских войск на донецком направлении за сутки составили до 290 человек.