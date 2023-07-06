Москва, 6 июля, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Один человек погиб при пожаре в бизнес-центре в Москве. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

МЧС России Пожар в бизнес — центре

«Один из двух пострадавших во время пожара, к сожалению, скончался», — приводит агентство слова источника.

Как сообщало ИА Регнум, огонь вспыхнул на втором этаже четырёхэтажного здания бизнес-центра на 3-й улице Ямского Поля в Москве в помещении серверной. Вероятной причиной происшествия, по сведениям источника, могло стать короткое замыкание.

Позже стало известно, что при пожаре пострадали два человека, оба в тяжёлом состоянии.