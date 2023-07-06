Бердянск, Запорожская область, 6 июля, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Руководство психоневрологического диспансера в Бердянске запретило медикам учреждения обращаться за помощью к российским военным для подавления бунта, сообщила 6 июля РИА Новости главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По её словам, когда началась спецоперация, из Запорожья прекратилась поставка препарата (наркотические препараты доставлялись до этого ежемесячно) и среди наркозависимых начался бунт.

«Они испугались, что останутся без препаратов, и приходили с угрозами к нашим докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы», — рассказала Дихтярь.

Главвврач отметила, что после этого сотрудники центра обратились к главному врачу с просьбой о том, чтобы тот попросил российских военных о помощи. «Он запретил, сказал, что это не власть и это никто. И какой-то промежуток времени медики боялись ходить на работу, мы запирали двери и старались с сотрудниками не оставаться в одиночку», — поделилась она.

Также Дихтярь сообщила, что на контрактную службу в украинскую армию и националистические батальоны набирали наркозависимых людей.

Врач назвала случаи, когда на фоне приёма наркотических препаратов военнослужащих доставляли с психозами. В дальнейшем сами пациенты и их родственники утверждали, что в расположении части не было проблемой достать наркотик, а кто-то и вовсе пришёл на службу с зависимостью. Встречались и те, кто на службе в первый раз попробовал наркотик, заключила врач.