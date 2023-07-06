Лондон, 6 июля, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Российский теннисист, 92-я ракетка мира Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Франции Корентеном Муте в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4).

(сс) si. robi. Safiullin MLC21 Роман Сафиуллин.

Сафиуллин пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, три ошибки на подаче и четыре брейка из девяти.

В матче третьего круга Сафиуллин сыграет с аргентинским теннисистом Гидо Пельей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 июля Сафиуллин в пяти сетах одержал победу над представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом в матче первого круга Уимблдона. Встреча продолжалась 4 часа 8 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.