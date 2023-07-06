Тверь, 6 июля, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Несанкционированный детский лагерь выявлен и закрыт в Тверской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по поручению губернатора Игоря Рудени ведется ежедневный контроль за организацией детского отдыха, в том числе — мероприятия по выявлению несанкционированных детских лагерей. Такой объект выявлен министерством образования Тверской области совместно с прокуратурой Тверской области, УМВД по Тверской области и региональным Роспотребнадзором в Кимрском муниципальном округе.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области закрыт незаконный детский лагерь

Лагерь, в котором отдыхали дети из соседних регионов, работал без соответствующей лицензии и не был заявлен его организатором перед открытием на ведомственную приёмку и проверку безопасного пребывания там детей. В Кимрский округ оперативно выехали представители министерства образования Тверской области, МЧС, Роспотребнадзора, правоохранительных органов. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности, на основании которых судом вынесено определение о запрете деятельности лагеря.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области закрыт незаконный детский лагерь

В настоящее время по поручению главы региона на месте работает межведомственная комиссия, которая решает вопросы обеспечения безопасного отъезда детей домой.

Пресс-служба правительства Тверской области Лагерь, в котором отдыхали дети из соседних регионов, работал без соответствующей лицензии

Как отметили в пресс-службе правительства Тверской области, организатор незаконного лагеря в 2017 году уже привлекался к ответственности за подобное деяние. Тогда в соответствии с судебным решением он был приговорен к 240 часам общественных работ за незаконную организацию отдыха детей, не соответствующую требованиям и нормам.

Пресс-служба правительства Тверской области Лагерь не был заявлен его организатором перед открытием на ведомственную приёмку и проверку безопасного пребывания там детей