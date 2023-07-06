Лондон, 6 июля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Воевавший на стороне Украины британский наёмник Джеймс Смит подорвался на мине и собирается домой. Об этом 6 июля пишет Liverpool Echo.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

По информации издания, 18 июня 33-летний наёмник наступил на российскую мину. В больнице ему удалили застрявшие в теле осколки, вставили в ногу металлический стержень и ампутировали палец на ноге.

Отмечается, что теперь Смит намерен вернуться на родину. По его словам, он был одним из первых британских подданных, поехавших на Украину воевать на стороне ВСУ.

Издание также уточняет, до этого Смит служил в британской армии и участвовал в операциях в Афганистане.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ночью 6 июля ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты были поражены, цель удара была достигнута, стратегическим резервам противника нанесён существенный урон.

Также стало известно, что ВС РФ нанесли удар по парковой зоне академии во Львове, где находилась бронетехника западного производства, в том числе с высокой вероятностью британские танки Challenger. Также были поражены казармы, в которых размещались порядка 800 военных ВСУ и наёмников из западных учебных центров.