Москва, 6 июля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Смерть в результате заражения менингококковой инфекцией может наступить в случае, если заболевание запущено. Об этом бывший глава Роспотребнадзора и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил 6 июля газете «Взгляд».

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

Он прокомментировал два смертельных случая из-за вспышки менингита в Екатеринбурге — там скончались сотрудники склада Ozon. По словам Онищенко, вспышки менингококковой инфекции возможны, когда в закрытых помещениях находятся много людей, например, во время осеннего призыва в армию.

Заражение может протекать бессимптомно, отметил он. Вероятно, так было и с сотрудником Ozon. Один заболел, остальные заразились от него.

«Это не грипп, перенести его на ногах не получится, если только это не бессимптомный носитель. Передается менингококковая инфекция воздушно-капельным путём. Соответственно, заболеть им можно при контакте с носителем, либо с заболевшим на ранних стадиях», — пояснил Онищенко.

Он добавил, что в России люди редко умирают из-за этой инфекции. Скончавшиеся в Екатеринбурге, вероятно, слишком поздно обратились к врачу.

Онищенко заявил, что для сотрудников склада нужно организовать десятидневный карантин, больных изолировать, если они живут в общежитии; выявить всех контактировавших с ними. Также необходимы осмотр врача и вакцинация.

5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Два человека скончались.

Как рассказал ИА Регнум врач-иммунолог Владимир Болибок, менингококковая инфекция обладает высокой заразностью, при этом симптомами заболевание может напоминать ОРЗ и аллергическую сыпь. Обращаться к врачу нужно при сильной слабости, головной боли, заторможенности, нарушениях слуха. Сложность в том, что больной может не понимать, как опасна инфекция. Люди, которые заразились на складе, вероятно, жили и работали в грязных и плохо проветриваемых помещениях с нарушениями СанПиНа, добавил он.