Москва, 6 июля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки, но его масштабы и частоту нужно анализировать, заявила 6 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать», — сказала она, добавив, что сейчас это определять преждевременно.

По словам Набиуллиной, проинфляционные риски в России с июньского заседания совета директоров чуть выросли, однако решение по ключевой ставке на предстоящем заседании совета директоров Банка России будет приниматься исходя из всех факторов.

Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке состоится 21 июля. Банк России также представит обновленный микроэкономический прогноз.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом отмечалось, что темпы прироста цен, включая устойчивые показатели, продолжают увеличиваться.

Комментируя это решение Набиуллина отмечала, что с момента предшествовавшего аналогичного заседания, состоявшегося в апреле 2023 года, вероятность повышения ставки выросла.

По её словам, дальнейший сценарий будет зависеть от будущей динамики цен, спроса, инфляционных ожиданий, а также от вероятности отклонения уровня инфляции от целевого показателя в 4%.