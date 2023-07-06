Москва, 6 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры с вернувшимися из плена 45 российскими солдатами. Видео опубликовано 6 июля в Telegram-канале ведомства.

«Едем домой!»: кадры возвращения 45 российских военнослужащих из украинского плена», — говорится в подписи к видео.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило, что 45 российских военных вернулись из украинского плена. Военнослужащие были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса.

В ведомстве отметили, что в плену им грозила смертельная опасность. Освобождённых доставят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации.