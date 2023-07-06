Брюссель, 6 июля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили Евросоюз аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит ЕС — Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17–18 июля, сообщил 6 июля брюссельский портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Более того, они вычеркнули из подготовленного внешнеполитической службой ЕС проекта итоговой декларации саммита все пункты, касавшиеся поддержки Украины.

По словам четырёх дипломатических источников портала, теперь проект итогового документа обсудят послы стран Евросоюза, которые будут вести интенсивную борьбу для спасения текста. По информации издания, есть риск, что на саммите не удастся принять итоговый документ.

При этом портал утверждает, что Зеленский уже получил приглашение от председательствующей в Совете ЕС Испании.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Испании Педро Санчес 1 июля побывал на Украине. Визит состоялся в первый день председательства королевства в Совете Евросоюза. Премьер выразил солидарность с Украиной и отметил, что его страна будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.