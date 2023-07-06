Москва, 6 июля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурном катанию Роман Костомаров, выписанный из больницы после долгой болезни, признался, что ему надоели журналисты. Об этом он сообщил 6 июля изданию «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Фигурист Роман Костомаров

«Журналисты достали? Достали, да», — сказал он корреспонденту и добавил, что пока рассказывать о себе ничего не хочет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Костомаров поблагодарил медиков, которые спасли ему жизнь. Он признался, что счастлив жить, хотя и потерял многое в борьбе со смертью.

«Я ухожу с хорошим настроением», — заявил он медикам на опубликованном в Сети видео.

В больнице 46-летний олимпийский чемпион провёл 175 дней. В январе он попал в реанимацию с пневмонией и из-за развившегося некроза перенёс несколько ампутаций. В настоящее время Костомаров проходит реабилитацию. Он работает с весами, бегает на дорожке, выполняет другие упражнения и регулярно публикует видео с занятий в соцсетях.