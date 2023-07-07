Москва, 7 июля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Московский производитель Pokkels разработал автоматизированную систему лазерной сварки. Такая система применяется при сборке рулевого управления автомобиля, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Pokkels разработал автоматизированную систему лазерной сварки

«Лазерные технологии широко применяются в различных отраслях промышленности: от производства медизделий до автомобилестроения. Московские предприятия предлагают широкий ассортимент современных, высокотехнологичных отечественных решений», — пояснил Овчинский. Разработанная система упростит монтаж магнитопровода и датчика момента к электроусилителям руля автомобиля. «Разработка не требует остановки производственной линии, что позволит сократить время на установку и трудозатраты, а также увеличить объемы производства — до 80 единиц изделий в час. Среди заказчиков новой системы — один из ведущих производителей электронных автомобильных компонентов», — отметил он.

Монтаж к рулю ранее осуществлялся вручную с помощью клея. Автоматизированная система же склеивает элементы более быстро и надежно. В итоге сокращаются трудозатраты, процесс полностью автоматизирован, установка может работать непрерывно.

Компания Pokkels работает на рынке более десяти лет. Она специализируется на производстве лазерных установок, которые помогают очистить поверхность металла и камня от стойких загрязнений, а также на лазерной сварке для крупных производств. Также компания занимается разработкой индивидуальных решений и интеграцией с роботами для автоматизации производственных задач.