Белгород, 6 июля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом 6 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу», — написал Гладков.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждена крыша.

Также глава региона добавил, что на месте работают оперативные и аварийные службы, идёт подворовой обход.

Как передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что мужчина, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ белгородского села Новопетровка Валуйского городского округа, умер в машине скорой помощи.

5 июля глава региона отмечал, что ВСУ больше часа обстреливали город Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник, ещё 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору. В результате пострадала одна женщина, с осколочными ранениями грудной клетки её доставили в больницу.