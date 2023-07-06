Вашингтон, 6 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Американская администрация активно рассматривает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, объявлений на этот счёт пока нет, заявил 6 июля заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить по этому вопросу», — ответил Бейтс, слова которого приводит ТАСС.

Ранее газета The New York Times написала, что США приняли решение поставить Киеву кассетные боеприпасы, о чём будет объявлено в ближайшее время. В статье отмечается, что представитель американской администрации подтвердил сведения о таком шаге Вашингтона.

Также о возможной поставке кассетных боеприпасов Украине сообщал и телеканал CBS. Отмечается, что обсуждение этого вопроса связано с высокой потребностью ВСУ в боеприпасах на фоне контрнаступления, которое продвигается медленнее, чем ожидалось.

Как передавало ИА Регнум, в Конгрессе США представители и Демократической, и Республиканской партий призывали администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы Киеву.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия должна поднять вопрос в ООН о том, что США собираются поставить на Украину запрещённые боеприпасы.