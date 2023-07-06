Ставрополь, 6 июля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 6 июля, провёл рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. На встрече они обсудили в том числе успехи региона в аграрной отрасли.

«Победа 26» Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

В ходе встречи Владимиров рассказал, что сельское хозяйство стало развиваться быстрее благодаря мелиорации. За последние два года более 9 тыс. гектаров были охвачены системой орошения. Так, в регионе удалось вырастить 600 тыс. тонн картофеля. Свой вклад в это внесла и господдержка: региональный бюджет выделяет средства на субсидии фермерам и предприятиям.

Губернатор Ставрополья пообещал привезти Владимиру Путину картошку, выращенную в крае. Президент спросил вкуснее ли ставропольская картошка белорусской. «Я думаю, что лучше. У нас почва всё-таки суглинок, больше песчаная, картошке есть куда развиваться. Поэтому очень хорошая картошка», — цитирует Владимирова издание «Победа 26».

Владимир Путин ответил, что передаст эту информацию главе Белоруссии Александру Лукашенко.