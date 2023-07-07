Москва, 7 июля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на 1 июня 2023 года выросло до 1,36 миллиона человек. Таким образом доля москвичей составила 18% от общего числа самозанятых России, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 июня 2023 года превысил 722 миллиарда рублей», — отметил Ефимов. Он добавил, что более 127 миллиардов самозанятые заработали в январе–мае 2023 г.

«В январе–мае 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 3,8 миллиарда рублей — на треть больше, чем за тот же период прошлого года», — дополнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Средний размер чека за январь–май 2023 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 13% — до 2951 рубля, добавила она.

Среди самозанятых наиболее популярными видами деятельности стали пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, как и годом ранее.