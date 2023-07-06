Нью-Йорк, США, 6 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия США хватит на часы или дни, пишет 6 июля американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Ford Williams/U. S. Navy/Global Look Press Пуск ракеты американской ракеты Tomahawk

Как утверждается в статье, вслед за вооружением в случае такого конфликта у США могут закончиться и другие важные ресурсы.

«США и их союзники не готовы вести затяжную войну в Тихом океане, и им будет трудно справиться с длительным европейским конфликтом», — отмечается в публикации.

Ранее сербско-американский журналист Небойша Малич в своей аналитической статье для Global Times сделал вывод, что Запад со своей поддержкой Украины оказался в уязвимой позиции перед Россией.

По мнению автора, текущее лето должно было стать знаменательным за счёт вступления новых членов в НАТО и молниеносного успешного контрнаступления украинской армии. «Но пришлось столкнуться с реальностью», — признал Малич, отмечая, что украинский конфликт обнажил огромную уязвимость Запада перед Россией. Прежде всего отсутствием промышленности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что странам альянса нужно наращивать производство боеприпасов, так как их запасы истощены.