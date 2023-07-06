Москва, 6 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Гражданам, уклоняющимся от призыва в армию, не позволят сдать экзамен на получение водительских прав. Об этом руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил 6 июля на пресс-конференции.

Он отметил, что имена тех, кто не явился в военкомат, видны в федеральной информационной системе по линии Госавтоинспекции. Таким гражданам не будут оказывать госуслуги.

«Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — пояснил Черников.

Он подчеркнул, что информационная база обновляется ежедневно, ГИБДД получает всю информацию по гражданам, связанную с военкоматами.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля вступит в силу ведомственный приказ МВД об ограничениях для уклонистов. Документ утверждён ранее на этой неделе. Согласно закону о едином реестре военнообязанных, не явившиеся в течение 20 суток со дня получения повестки граждане не смогут регистрировать транспортные средства и управлять ими. Информация о статусе военнообязанного будет поступать в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток, такой же срок предусмотрен в случае отмены решения.