16-летняя теннисистка Андреева вышла в третий круг Уимблдона
Теннисистка Андреева прошла чемпионку «Ролан Гаррос» Крейчикову во втором круге Уимблдона
Лондон, 6 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. 16-летняя российская теннисистка, 102-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023. Во втором круге турнира она одолела представительницу Чехии Барбору Крейчикову.
Крейчикова, которая является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года, во втором сете матча отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой ноги. К этому моменту Андреева вела в счёте — 6:3, 4:0.
В следующем матче Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).
Как сообщало ИА Регнум, в первом круге Уимблдона Андреева обыграла представительницу Китая Сиюй Ван. Встреча длилась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.