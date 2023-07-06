Лондон, 6 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. 16-летняя российская теннисистка, 102-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023. Во втором круге турнира она одолела представительницу Чехии Барбору Крейчикову.

Крейчикова, которая является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года, во втором сете матча отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой ноги. К этому моменту Андреева вела в счёте — 6:3, 4:0.

В следующем матче Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

Как сообщало ИА Регнум, в первом круге Уимблдона Андреева обыграла представительницу Китая Сиюй Ван. Встреча длилась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.