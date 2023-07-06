Москва, 6 июля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Концерт российского исполнителя Григория Лепса в Киргизии, который был запланирован на 2 августа в одном из развлекательных заведений на побережье озера Иссык-Куль, отменили, сообщили 6 июля организаторы концерта в социальных сетях.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певец Григорий Лепс

«Отмена концерта», — сказано в сообщении представителей ресторана Blonder Pub, где должно было состояться выступление.

При этом организаторы не указали причины отмены мероприятия и отключили комментарии к публикации.

Ранее стало известно об отмене концерта Лепса в Казахстане. Информация об отмене появилась на сайте площадки Makao Luxury Village, где должно было состояться мероприятие. В сообщении говорится, что компания, предоставившая площадку, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Причину отмены на сайте так же не указали.

Директор артиста Владимир Урюпин рассказал ИА Регнум, что отмену концерта, очевидно, вызвала его политическая позиция, а также озвученная ранее инициатива выплачивать по миллиону рублей участникам СВО за каждый подбитый танк ВСУ.

15 июня на вечернем мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума известные артисты Николай Басков и Григорий Лепс объявили денежную награду для бойцов, уничтожающих западные танки на Украине. За каждую подбитую боевую машину солдату будет полагаться 1 млн рублей. Артисты озвучили инициативу, предложенную основателем группы «Земляне». Предложение Владимира Киселёва по организации денежной премии также поддержали певица Елена Север, телеведущая Юлия Барановская и музыкант Юрий Антонов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, узнав об инициативе Киселёва, отметил это как проявление правильного патриотизма. Он подчеркнул, что российское общество в целом поддерживает героев, участвующих в специальной военной операции на Украине.

4 июля Лепс передал бойцу ВС РФ 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard. «Я ответил за свои слова», — сказал он. Солдат с позывным Веном заверил, что деньги получил.