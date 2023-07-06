Москва, 6 июля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, заявил 6 июля глава Газпрома Алексей Миллер в эфире телеканала «России 24».

Kremlin.ru Алексей Миллер

«Нафтогаз» уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации», — сказал он.

Миллер добавил, что после этого уже любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны.

По его словам, украинская компания продолжает свои попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу. Однако сам «Нафтогаз», отметил Миллер, под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств. Так, на станции «Сохрановка» украинская сторона не принимает российский газ, но продолжает требовать оплату за транзит.

«Надуманные попытки украинской компании продолжить разбирательство говорят о неконструктивном отношении к транзиту российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к России», — подчеркнул глава Газпрома.

Он добавил, что российская компания потеряла своё фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство в условиях санкций и русофобии в Европе.

Как передавало ИА Регнум, в марте пресс-служба компании уточнила, что с 2022 года с компанией «Газпром» ведут судебные разбирательства итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский «Нафтогаз».

Последний подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома в сентябре 2022 года. Причиной стала якобы несвоевременная оплата услуг по транспортировке газа по территории Украины.