Московская область, 6 июля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Тело крупного строительного инвестора и бывшего сотрудника Минстроя Андрея Белюченко обнаружено в его доме в районе посёлка Нахабино в Подмосковье. Об этом сообщил 6 июля источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

Кадр из видео Андрей Белюченко

Дом Белюченко находится в садовом товариществе недалеко от Нахабино. По предварительной версии, 45-летний бывший чиновник скончался в результате несчастного случая. Его тело накануне днём нашла проживающая в Москве 16-летняя дочь. Она сообщила, что отец перестал выходить на связь с 4 июля. В частном доме в посёлке он жил постоянно.

По предварительной версии, бывший чиновник скончался в результате несчастного случая. Он лежал в спальне рядом с кроватью. В доме нет следов присутствия посторонних, отсутствует беспорядок.

«На лбу имеются ссадины, а также следы запекшейся крови», — сообщил собеседник агентства.

Тело направлено на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, Белюченко руководил департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя, был заместителем генерального директора научно-исследовательского центра «Строительство». Также ранее он руководил рядом инвестиционно-строительных компаний.