Калуга, 6 июля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Накануне Дня семьи, любви и верности во дворце торжеств Калуги состоялось чествование юбиляров супружеской жизни, проживших в браке 60, 55 и 50 лет. С бриллиантовыми, изумрудными и золотыми свадьбами супругов поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и протоиерей Алексей Пелевин.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге поздравили юбиляров супружеской жизни

«Вы рука об руку прошли непростой жизненный путь, упорно трудились, воспитали детей, внуков и правнуков, жили в любви и согласии, — обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев. — Вам хватило мудрости, терпения и сил, чтобы преодолеть все трудности, создать крепкие и дружные семьи. Это прекрасный пример для подрастающего поколения, ведь в основе любого общества и государства лежит семья. Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Пусть ваши родные и близкие каждый день радуют вас своей любовью, заботой и вниманием!».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге поздравили юбиляров супружеской жизни

Калужский фольклорный ансамбль «Лазори» провёл для юбиляров традиционный свадебный обряд, их имена были занесены почётную книгу управления ЗАГС, также им были вручены подарки и поздравительные адреса от губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге поздравили юбиляров супружеской жизни