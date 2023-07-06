Большереченский район, Омская область, 6 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве 88-летней заслуженной учительницы задержали в Большереченском районе Омской области. Им оказался неоднократно судимый местный житель, сообщает 6 июля пресс-служба областного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По версии следствия, в ночь на 3 июля подозреваемый проник в частный дом пенсионерки в селе Евгашино, чтобы ограбить её. Злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове металлическим прутом, а потом задушил проводом.

Сбережений у бывшей учительницы не оказалось — женщина тратила большую часть пенсии на помощь односельчанам. Она помогала им закупать дрова и устанавливать памятники на могилах родственников, кроме того, купила сотни флеш-карт для учеников местной школы.

«До 82 лет потерпевшая преподавала химию и была заслуженным учителем РСФСР», — сообщили в пресс-службе.

Убитую обнаружила её подруга, которая не смогла дозвониться до пенсионерки. Уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения и убийства. Подозреваемый — 61-летний сосед потерпевшей, который отбыл 30 лет в местах лишения свободы за кражи, разбой, причинение телесных повреждений и угрозу убийством. Следствие намерено просить о его помещении под стражу.

В областной прокуратуре добавили, что подозреваемого задержали в течение суток. Он оказался не только соседом, но и учеником убитой женщины. На допросе мужчина признался в содеянном.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Волгоградской области в результате побоев скончалась 91-летняя женщина. В преступлении подозревают её 63-летнюю дочь. По данным следствия, женщины поссорились, дочь толкнула мать и несколько раз ударила её ногами в область груди. Позднее она обнаружила мать без признаков жизни и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.