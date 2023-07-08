Москва, 8 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что в случае достижения нового рекорда среднемировой температуры людям грозит смертный приговор, следует понимать как преувеличение и фигуру речи, однако, с другой стороны, отмахиваться от таких предупреждений тоже не стоит. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июля заявили известные российские климатологи, согласившиеся прокомментировать как раз такой прогноз, который сделала климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто.

Global Look Press/Olaf Krüger/imageBROKER.com

Так, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов считает, что слова про «смертный приговор» — это некая фигура речи для привлечения внимания общественности к проблеме глобального потепления, потому что никакой рекорд не является катастрофой или чертой, после которой наступит что-то неминуемое. По его словам, с научной точки зрения такого порога, за которым наступят необратимые катастрофические последствия, пока нет. По крайней мере в ближайшей перспективе.

Однако он призвал понимать, что глупо оспаривать сам факт глобального потепления, которое подтверждается всеми данными за последние 100 лет. Семёнов подчеркнул, что все специалисты в этой области согласны с тем, что причина происходящего — парниковый эффект, вызванный беспрецедентным выбросом парниковых газов вследствие деятельности человечества.

«Порой считается, что отрицание глобального потепления — это некая патриотическая позиция, его признание — это следование западной повестке. Но это следование науке, которая фиксирует наблюдаемые изменения. Другое дело, что мы не должны следовать той повестке, которая сопровождает глобальное потепление. Она политизирована, и сильные, развитые страны используют её для давления на менее развитые, сдерживая их экономический рост», — сказал Семёнов.

В свою очередь, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов заявил, что слова о «смертном приговоре» — это небольшое преувеличение, так как рекорд, который будет поставлен в 2023 году, — это всего лишь очередная веха в целой череде климатических изменений, которые на самом деле могут привести к тому, что человечество погибнет, а жизнь на Земле в той форме, в которой она существует, прекратится.

По его словам, это самый пессимистичный сценарий, который связан с тем, что глобальное потепление может перейти в необратимую стадию. Причём опасность нынешних климатических изменений не только в том, что поднимется уровень Мирового океана, а жить в экваториальных зонах станет невозможно. Главная опасность заключается в том, что изменение климата станет поддерживать само себя уже без участия человека!

Объясняется это тем, что есть природные источники углекислого газа. Например, в океане растворено в 50–60 раз больше углекислого газа, чем в атмосфере. И если температура воды увеличивается, то растворимость углекислого газа падает.

«Это называется эффект шампанского — если оно холодное, и вы открываете бутылку, то у вас никакой пены и лишь немного пузырьков. Потому что углекислый газ хорошо сидит в холодной воде. А если её нагреть, то всё уйдёт в пену», — сказал Карнаухов.

И если океан продолжит нагреваться ускоренными темпами, то скоро углекислый газ будет поступать в атмосферу не только от заводов и автомобилей. Второй механизм — вечная мерзлота, то есть фактически замороженная органика.

«Если произойдёт резкое потепление, то миллиарды её тонн окажутся доступны для окисления. Гниение этой органики будет сопровождаться выбросом больших количеств углекислого газа и метана и тоже приведёт к раскрутке глобального потепления», — сказал Карнаухов.

Таким образом, хотя сейчас слова про смертный приговор и выглядят как преувеличение, ситуация серьёзнее, чем войны и прочие катаклизмы.

«Даже от ядерной войны вы можете спрятаться в каком-то бункере, но если произойдёт парниковая катастрофа (в случае если изменение климата приобретёт необратимый характер), то никто спастись не сможет. Земля станет похожа на Венеру, где сегодня парниковый эффект и температура под 500 градусов. И жить на планете, где за стеной вашего бункера температура в несколько сотен градусов, вы не сможете. Речь идёт о полной гибели человечества», — подытожил учёный.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в беседе со Sky News Фридерике Отто подчеркнула, что очередной температурный рекорд — это не та веха, которую следует праздновать. Кроме того, климатологи обратили внимание на данные Национального центра экологического прогнозирования США, согласно которым средняя температура на планете 3 июля достигла 17,01 °C. Предыдущий рекорд в 16,92 градуса был зафиксирован в августе 2016 года.

Россия также начала пожинать плоды глобального потепления. Например, появились первые климатические мигранты — люди, которые покидают свои родные места, так как хотят жить в определённом климате. Есть прогнозы, что климатическими мигрантами к концу нынешнего столетия, вероятно, станет треть жителей планеты.