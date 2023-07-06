Москва, 6 июля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем планируется запустить к концу июля текущего года, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Сергей Пятаков/РИА Новости Туристы фотографируются на Красной площади у стен Московского Кремля

Ранее Россия завершила обмен списками туристических организаций с Китаем и Ираном, который необходим для скорейшего запуска групповых безвизовых турпоездок.

Партнёры России по соглашениям, уточнили в министерстве, также готовятся к старту реализации данного механизма. Сейчас проводится разъяснительная работа с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечиваются формальности, связанные с безвизовым пересечением границы.

«Исходя из этого, первые туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца», — сообщили ТАСС в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года.

Кроме того, Россия нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном.