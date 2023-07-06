Москва, 6 июля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по парковой зоне академии во Львове, где находилась бронетехника западного производства, в том числе с высокой вероятностью британские танки Challenger, также были поражены казармы, в которых размещались порядка 800 военных ВСУ и наёмников из западных учебных центров. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории академии сухопутных войск во Львове. Удар высокоточным оружием был нанесён по парковой зоне академии, где находилась бронетехника западного производства и с высокой степенью вероятности в том числе британские танки Challenger», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что кроме этого, на территории академии были поражены казармы, в которых размещались порядка 800 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, прибывших из учебных центров западных стран.

Как передавало ИА Регнум, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в ночь на 6 июля во Львове получил повреждение объект критической инфраструктуры. Ранее серия взрывов прозвучала во Львове и Тернопольской области. Украинские власти объяснили это работой средств ПВО.

На всей территории Украины в ночь на 6 июля объявили воздушную тревогу. Сигналы об опасности до этого звучали в Киеве, затем тревога распространилась на Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Винницкую, Черкасскую и Сумскую области.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска ночью 6 июля ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты были поражены, цель удара была достигнута, стратегическим резервам противника нанесён существенный урон, уточнил он.

6 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, поскольку понимают, что эту технику ждёт плачевная судьба немецких танков Leopard. По его данным, на линии фронта танки Challenger 2 пока нет, британская техника находятся в резерве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения.