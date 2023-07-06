Краснодар, 6 июля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В Ейском районе Краснодарского края обнаружены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 6 июля сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На номер ЕДДС Ейского района поступила информация об обнаружении в поле обломков, предположительно, БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время участок оцеплен, на месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы.

В оперштабе добавили, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Местным жителям ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотник самолётного типа. Его падение произошло на территории одного из военных объектов.

В Минобороны сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила на территории Новой Москвы четыре украинских БПЛА, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.