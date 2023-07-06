Москва, 6 июля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Актёра театра и кино Павла Баршака избили неизвестные на юге Москвы. Об этом сообщил 6 июля ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актёр Павел Баршак

Нападение на актёра произошло ночью на улице Нагорной. Неизвестные избили Баршака в 01:00, позднее его на скорой доставили в больницу.

Источник агентства уточнил, что у 42-летнего актёра — открытая рана на голове.

Полиция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Баршак снимался в фильмах «Питер FM», «Союз спасения», комедиях «Ёлки», сериалах «Каменская», «Убойная сила», «Обратная сторона Луны» и других. Известность ему принесла роль Алёши в фильме Алексея Учителя «Прогулка» (2003).

Ранее источник сообщил ИА Регнум, что 28 июня в Москве в саду «Эрмитаж» задержали двух студентов ГИТИСа: Романа Шиханова и Сергея Занемонеца. Неизвестные напали на компанию начинающих актёров и актрис, отмечавших день рождения Шиханова, произошла драка. Участники потасовки сбежали, полиция задержала только двоих. На актёров составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.