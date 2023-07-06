Москва, 6 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Роспотребнадзор принял меры по сокращению рисков осложнения эпидемической ситуации на юге России в связи с военно-биологическими программами Соединённых Штатов на Украине, сообщила 6 июля глава ведомства Анна Попова на совещании по безопасности Южного федерального округа, которое проводил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Попова доложила о рисках, связанных с созданием США биологических лабораторий на Украине», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Глава Роспотребнадзора также сообщила о принятии мер в целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации в Южном федеральном округе.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон работает над химическим и биологическим оружием и даже уже использует его, в том числе на Украине, ранее сообщал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские власти рассматривают военно-биологическую активность Запада как угрозу безопасности страны.